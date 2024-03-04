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  1. У світі

Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо поступок для фермерів

09:11, 4 березня 2024
Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень «Зеленої угоди».
Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо поступок для фермерів
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Представники Польщі розпочали з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн неформальні переговори про звільнення країни від частини правил «Зеленої угоди». Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, передає Onet.

Виняток для Польщі можуть зробити для великого сільськогосподарського ринку, який знаходиться найближче до України.

Шейна зазначив, що він стосуватиметься як «Зеленої угоди», так і «напливу продукції, яка призведе до постійних збоїв на ринку однієї або більшості країн».

Також він додав, «якщо нам вдасться узгодити вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно узгодили заходи ЄС, вони стануть спільною позицією Союзу».

За його словами, під час консультацій з українською стороною 28 березня «тема проблеми на кордоні більше не існуватиме».

Раніше ми писали, що Польща може повністю закрити кордон з Україною для торгівлі.

Також Дональд Туск поставив ультиматум ЄС щодо українського зерна.

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