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  1. У світі

Дональд Туск поставив ультиматум ЄС щодо українського зерна

18:29, 27 лютого 2024
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив розширення заборони на імпорт в Польщу з України.
Дональд Туск поставив ультиматум ЄС щодо українського зерна
Фото: PAP
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна розглядає запровадження заборони на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейським Союзом не буде запропоновано жодного вирішення проблеми для польських фермерів, передає The Guardian.

«Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки», - сказав він.

Нагадаємо, минулого року Варшава в односторонньому порядку припинила імпорт українського зерна.

Раніше ми писали, що польські фермери паралізували кордон: у чергах стоять близько 2500 тисяч вантажівок.

Додамо, з 1 березня до протестів польських фермерів на кордоні з Україною планують доєднатися перевізники.

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