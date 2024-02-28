Сімейне застілля обернулося трагедією: у Києві чоловік вбив брата

У Києві чоловік в алкогольну сп’янінні через суперечку вбив брата.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві поліція затримала чоловіка, який у ході сварки завдав смертельних травм своєму братові. Злочин стався в одній із квартир на вулиці Солом'янського району. Про це повідомила поліція Києва.

Під час конфлікту під час алкогольного застілля звичайна сварка переросла у трагедію, коли старший з братів розбив скляну пляшку та кілька разів ударив нею молодшого. Наслідком цього стало смертельне поранення, від якого загинув 42-річний чоловік.

Правоохоронці, прибувши на місце, затримали підозрюваного за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне важке тілесне ушкодження, що призвело до смерті.

Підозрюваному оголошено про підозру, а суд вирішив застосувати запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі за скоєний злочин.

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