300 000 грн збитків під час реконструкції бази відпочинку: підозрюють посадовицю КП «Київський метрополітен»

Підозрювана допустила завищення цін при формуванні кошторису на роботи.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівниці кошторисного відділу Київського метрополітену за фактом службової недбалості.

Як повідомила Київська міська прокуратура, КП «Київський метрополітен» уклало договори з підрядником на капремонт блоків у котеджах бази відпочинку «Метро» в селі Літки Київської області.

«Надалі підозрювана допустила завищення цін при формуванні кошторису на роботи. Збільшення вартості нібито було вмотивовано тим, що роботи виконуються за специфічних ускладнених умов», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що під час ремонтних робіт у базі відпочинку «Метро» були неправомірно застосовані підвищувальні коефіцієнти вартості робіт, що призвело до збитків для бюджету столиці в понад 300 тис. грн.

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