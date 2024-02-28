В Нідерландах закрився один з центрів прийому біженців

Центр прийому біженців в Утрехті тимчасово закрився через переповнення.

Джерело фото: Укрінформ

Центральний пункт прийому українських біженців в місті Утрехт в Нідерландах тимчасово закрився для нових прибульців через переповнення. За даними Patrulnaya Politsiya Kyiva, мінулої ночі в цьому центрі ночували 154 людини, хоча місць було достатньо лише для 140.

Українці, які прибули в Утрехт та не потребують негайної допомоги, мають самостійно забезпечити собі житло, повідомляє nos.nl. Відповідно до інформації на сторінці help-ukraine.nl, є два шляхи отримати тимчасове притулок: звернутися до офіційних локацій для прийому переміщених осіб або знайти сім'ю, яка згодна прийняти їх.

Протягом дня до центру прийому українців в Утрехті зазвичай звертається від 50 до 70 нових людей. Двері центру будуть відкриті знову, коли кількість людей зменшиться до менше ніж 80. Варто зазначити, що і муніципальні притулки також заповнені на понад 99%.

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