В Нидерландах закрылся один из центров приема беженцев

Центр приема беженцев в Утрехте временно закрылся из-за переполнения.

Источник фото: Укринформ

Центральный пункт приема украинских беженцев в городе Утрехт в Нидерландах временно закрылся для новых прибывших из-за переполнения. По данным Patrulnaya Politsiya Kyiva, минувшей ночью в этом центре ночевали 154 человека, хотя мест было достаточно лишь для 140.

Украинцы, которые прибыли в Утрехт и не нуждаются в немедленной помощи, должны самостоятельно обеспечить себе жилье, сообщает nos.nl. Согласно информации на странице help-ukraine.nl, есть два пути получить временное убежище: обратиться к официальным локациям для приема перемещенных лиц или найти семью, которая согласна принять их.

В течение дня в центр приема украинцев в Утрехте обычно обращается от 50 до 70 новых людей. Двери центра будут открыты снова, когда количество людей уменьшится до менее чем 80. Стоит отметить, что и муниципальные приюты также заполнены более чем на 99%.

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