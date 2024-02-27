Российские олигархи проиграли апелляцию по аресту самолетов и суперяхты в Британии

Евгений Швидлер и Сергей Науменко проиграли суды в Британии по заморозке их активов.

Фото: Bloomberg

Олигархи из рф Евгений Швидлер и Сергей Науменко проиграли апелляции относительно обжалования режима санкций Великобритании, что усиливает преследование российских активов в стране, передает Bloomberg.

Партнеру российского миллиардера Романа Абрамовича Швидлеру не удалось смог отменить замораживание активов в виде частных самолетов, в то же время девелопер Науменко, который не находится под санкциями, проиграл апелляцию по задержанию его суперъяхты Phi.

«Я согласен с тем, что эти санкции являются суровыми и бессрочными. Чтобы санкции были эффективными, надо заплатить серьезную цену», – отметил в решении судья Рабиндер Сингх.

Швидлер пытался доказать, что министр транспорта давил на МИД Великобритании, чтобы наложить на него ограничения.

Он заявил, что правительство поспешило с санкциями против него, поскольку в ведомстве опасались, что им придется выпустить его самолет с частного аэродрома без формальных ограничений.

Как сообщили его адвокаты, миллиардер, проживающий сейчас в США, планирует обжаловать решение судей в Верховном суде.

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