Объект недвижимости находится на реконструкции: нужно ли платить налог

Стало известно, платится ли налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за временно неиспользуемые объекты нежилой недвижимости в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, простоем.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, уплачивается ли налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за временно неиспользуемые объекты нежилой недвижимости в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, простоем.

Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости (пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Налогового кодекса Украины) .

К объектам налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, относятся, в частности, объекты нежилой недвижимости (пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 НКУ) – здания, их составные части, не являющиеся ектами жилой недвижимости (здания гостиничные, офисные, торговые, гаражи, здания промышленные и склады, здания для публичных выступлений, хозяйственные (приусадебные) здания, другие здания) (пп. 14.1.129 экз. 1 п. 14.1 ст. 14 НКУ) и являются земельными улучшениями, состоящими из несущих и ограждающих или совмещенных (несуще-ограждающих) конструкций, образующих наземные или подземные помещения, предназначенные для проживания или пребывания людей, размещения имущества, животных, растений, сохранения других материальных ценностей, осуществления экономической деятельности (пп 14.1.15 п. 14.1 ст.14 НКУ).

Подпунктом 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 НКУ определен перечень объектов недвижимости, не являющихся объектами налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Подпунктом 69.22 п 69 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ определены условия и порядок, при которых налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не начисляется и не уплачивается, в частности, за объекты жилой/нежилой недвижимости, расположенные на территориях активных боевых действий или временно оккупированных российской федерацией на территориях Украины, за уничтоженные или поврежденные объекты в условиях военного положения.

При этом НКУ не содержит норм о прекращении выполнения налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты недвижимости, находящиеся в собственности субъекта хозяйствования, но временно не используемые в его деятельности в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, простоем и т.д. Так что за такие здания налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивается на общих основаниях.

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