Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повышения налогов не будет, но Кабмин готовит альтернативный план в случае отсутствия финансирования США

Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, с налоговой, пересмотр акцизных сборов, - заместитель председателя Комитета по вопросам налогов Ольга Василевская-Смаглюк рассказала о том, что парламент ожидает альтернативный план от Кабмина.

Документы для участия в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС необходимо подавать в электронном виде – ВККС

Возможность формирования документов для участия в конкурсе будет обеспечена на официальном сайте ВККС с 28 февраля

Опыт адвоката вообще не может являться основанием для уменьшения расходов на правовую помощь – позиция Верховного Суда

В случае наступления определенных условий платежа – конкретный состав действий адвоката, совершенных во исполнение настоящего договора и приведших к наступлению этих условий, не имеет никакого значения для определения размера адвокатского гонорара в конкретном случае.

Судья из Херсона не смогла уволиться в отставку, потому что осталась на оккупированной территории

Судья Хозяйственного суда Херсонской области добровольно эвакуировалась на Левый берег Днепра.

В Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела

В Реестре военнообязанных «Оберег» уже собрано 100% данных, остается усовершенствовать взаимодействие между реестрами для их обновления.

  1. В Украине

Патрульные Киева предупредили водителей о штрафах за нарушение ПДД

07:19, 28 февраля 2024
В Киеве штрафуют водителей, которые движутся по полосе для общественного транспорта.
Патрульные Киева предупредили водителей о штрафах за нарушение ПДД
Источник фото: Патрульная полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция Киева сообщает о продолжении контроля за соблюдением правил дорожного движения, в частности относительно движения транспортных средств по полосе для общественного транспорта.

Согласно пункту 17.1 Правил дорожного движения Украины, движение и остановка других транспортных средств, кроме такси и велосипедистов, запрещены на полосе для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11.

Знак 5.11 является информационно-указательным и устанавливается для обозначения полосы, предназначенной для движения транспортных средств, следующих по установленным маршрутам, а также для велосипедистов, если они движутся попутно к общему потоку транспортных средств.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 680 гривен согласно части 3 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури