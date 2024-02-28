Патрульные Киева предупредили водителей о штрафах за нарушение ПДД

В Киеве штрафуют водителей, которые движутся по полосе для общественного транспорта.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Патрульная полиция Киева сообщает о продолжении контроля за соблюдением правил дорожного движения, в частности относительно движения транспортных средств по полосе для общественного транспорта.

Согласно пункту 17.1 Правил дорожного движения Украины, движение и остановка других транспортных средств, кроме такси и велосипедистов, запрещены на полосе для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11.

Знак 5.11 является информационно-указательным и устанавливается для обозначения полосы, предназначенной для движения транспортных средств, следующих по установленным маршрутам, а также для велосипедистов, если они движутся попутно к общему потоку транспортных средств.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 680 гривен согласно части 3 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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