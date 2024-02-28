Как безопасно покупать пищевые продукты онлайн: рекомендации Госпродпотребслужбы

Перед покупкой продукта необходимо внимательно ознакомиться на странице интернет-магазина, которая должна содержать обязательную информацию о продавце товара.

Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты дала гражданам ряд советов относительно того, как безопасно покупать пищевые продукты онлайн. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в первую очередь перед покупкой необходимо внимательно ознакомиться со страницей интернет-магазина, которая должна содержать обязательную информацию о продавце товара, согласно статье 7 Закона Украины «Об электронной коммерции», а именно:

- полное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество физического лица – предпринимателя;

- местонахождение юридического лица или место регистрации и место фактического проживания физического лица – предпринимателя;

- адрес электронной почты и/или адрес интернет-магазина;

- идентификационный код для юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для физического лица - предпринимателя, или серия и номер паспорта для физического лица - предпринимателя, которая по своим религиозным убеждениям отказалась от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомила об этом соответствующий налоговый орган и имеет отметку в паспорте;

- сведения о лицензии (серия, номер, срок действия и дата выдачи), если хозяйственная деятельность подлежит лицензированию;

- о включении налогов в расчет стоимости товара, работы, услуги и, в случае доставки товара, - информация о стоимости доставки;

- другие сведения, подлежащие обнародованию в соответствии с законодательством.

«Информация о пищевом продукте также должна быть полной, согласно статье 6 Закона Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах». Если в интернет-магазине отсутствует обязательная информация о продавце или товаре, советуем воздержаться от таких покупок», - говорится в сообщении.

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