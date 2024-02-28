В Украине откроют лицеи военно-патриотического направления

В 2024 году в Украине откроют государственные лицеи военно-патриотического направления.

Источник фото: vseosvita.ua

В 2024 году Министерство внутренних дел Украины планирует открыть лицеи военно-патриотического направления. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью, опубликованном МВД.

В этих учебных заведениях дети будут учиться на полном государственном содержании. Сейчас планируется открытие четырех лицеев: три из них будут новыми, а один уже функционирует.

"Мы в эти лицеи будем брать не только детей погибших работников МВД и военнослужащих. Но и военный Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул министр.

Также к обучению в этих заведениях будут допущены дети раненых защитников и лиц, пропавших без вести.

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