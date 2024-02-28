В Україні відкриють ліцеї військово-патріотичного спрямування

У 2024 році в Україні відкриють державні ліцеї військово-патріотичного напряму.

Джерело фото: vseosvita.ua

У 2024 році Міністерство внутрішніх справ України планує відкрити ліцеї військово-патріотичного спрямування. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у інтерв'ю, опублікованому МВС.

У цих навчальних закладах діти будуть навчатися на повному державному утриманні. Зараз планується відкриття чотирьох ліцеїв: три з них будуть новими, а один вже функціонує.

«Ми в ці ліцеї будемо брати не тільки дітей загиблих працівників МВС і військовослужбовців. Але і військовий Збройних Сил України», - підкреслив міністр.

Також до навчання в цих закладах будуть допущені діти поранених захисників та осіб, які зникли безвісти.

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