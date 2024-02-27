Шахрайство із землями на понад 2 мільйони гривень:на Київщині викрили злочинну групу на чолі з депутатом

За даними слідства, депутат однієї з територіальних громад Бориспільського району організував злочинну групу з метою заволодіння земельними ділянками на території району.

На Київщині викрито злочинну групу на чолі з депутатом, яку підозрюють у шахрайстві із землями на понад 2 мільйони гривень. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Так, за процесуального керівництва Київської обласної та Бориспільської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру організатору і трьом учасникам злочинної групи за фактами шахрайства, використання підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, депутат однієї з територіальних громад Бориспільського району організував злочинну групу з метою заволодіння земельними ділянками на території району. Як виконавець він залучив голову садового товариства, державного кадастрового реєстратора та ще одну особу.

Вони знаходили вільні від забудови ділянки на території садового товариства та підшукували їх потенційних покупців, розміщуючи відповідні оголошення з продажу землі в інтернеті.

Надалі виготовляли пакет підроблених документів і оформлювали право розпоряджатись земельними ділянками на підставних осіб. Згодом – відчужували їх покупцям. Отримані від правочинів кошти розподіляли між собою.

У такий спосіб учасники злочинної групи заволоділи понад двома мільйонами гривень.

За клопотанням прокуратури суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 2 млн грн. Стосовно інших учасників клопотання розглядаються у суді.

Також суд розглядає клопотання про арешт майна підозрюваних.

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