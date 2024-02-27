ВККС рекомендувала призначити на посади трьох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

У понеділок, 26 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Макаренко Людмилу Анатоліївну для призначення на посаду судді Володарського районного суду Київської області;

Коваленко Наталію Вікторівну для призначення на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області;

Курбанову Альфію Рауфівну для призначення на посаду судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

Раніше у ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.