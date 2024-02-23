У ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів

В Комісії розповіли, що звільнення лише одного судді може позбавити доступу до правосуддя десятки тисяч громадян.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли про дискусії, які відбуваються між членами ВККС під час обговорення можливості звільнення того чи іншого судді.

Як повідомив заступник голови ВККС Руслан Сидорович, існує певна моральна дилема, оскільки звільнення лише одного судді може позбавити «десять, двадцять, тридцять тисяч людей доступу до правосуддя».

Відтак, рішенню Комісії про звільнення судді передує «тривала і непроста дискусія».

«На початок 2014 року в Україні було дещо більше 9 тисяч суддів. Сьогодні у майже половині судів не вистачає суддів. Найгірша ситуація – у судах загальної юрисдикції. У 42 судах залишився лише один суддя, а в чотирьох судах немає жодного судді. В господарській юрисдикції проблем найменше, а в адміністративній юрисдикції проблем більше, ніж у господарській», – розповів Руслан Сидорович під час зустрічі членів ВККС, ВРП і ГРД з Всеукраїнською радою Церков і релігійних організацій.

Зазначимо, що після відновлення процедури кваліфікаційного оцінювання суддів 13 листопада 2023 року ВККС визнала такими, що не відповідають займані посаді 18 суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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