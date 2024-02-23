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  1. В Україні

Електронний контроль: як податкові зміни відобразяться на алкогольній та тютюновій галузях

23:38, 23 лютого 2024
З 22 січня 2024 року в Україні запрацювали нові правила митного контролю.
Електронний контроль: як податкові зміни відобразяться на алкогольній та тютюновій галузях
Джерело фото: biz.censor.net
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Податкова служба в Житомирській області повідомляє про введення окремих положень Закону України від 29 червня 2023 року № 3173-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Ці зміни стосуються Податкового кодексу України та Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Введено новий порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів. Тепер для ввезення алкоголю на митну територію України в ємностях, які не є споживчою тарою, виробник повинен подати контролерам оформлений у трьох примірниках податковий вексель. Це гарантує сплату суми податку протягом 90 календарних днів з дня видачі.

Один примірник податкового векселя подається контролерам за місцем розташування виробника, другий - контролюючому органу за місцем митного оформлення товарів, а третій залишається у платника податку. Векселедержателем є контролюючий орган за місцем реєстрації векселедавця.

Крім того, внесено зміни до Закону № 481, які визначають термін "тютюнова сировина", встановлюють перелік суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати виробництво та/або зберігання тютюнової сировини, та встановлюють порядок реєстрації обладнання для обробки тютюну.

Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності контролю за обігом алкогольних і тютюнових виробів та підтримку законопослушних суб'єктів господарювання.

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