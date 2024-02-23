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  1. В Украине

Электронный контроль: как налоговые изменения отразятся на алкогольной и табачной отраслях

23:38, 23 февраля 2024
С 22 января 2024 года в Украине заработали новые правила таможенного контроля.
Электронный контроль: как налоговые изменения отразятся на алкогольной и табачной отраслях
Источник фото: biz.censor.net
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Налоговая служба в Житомирской области сообщает о введении отдельных положений Закона Украины от 29 июня 2023 № 3173-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины в связи с введением электронной прослеживаемости оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Эти изменения касаются Налогового кодекса Украины и Закона Украины от 19 декабря 1995 года № 481/95-BP "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

Введен новый порядок выпуска, обращения и погашения налоговых векселей. Теперь для ввоза алкоголя на таможенную территорию Украины в емкостях, которые не являются потребительской тарой, производитель должен подать контролерам оформленный в трех экземплярах налоговый вексель. Это гарантирует уплату суммы налога в течение 90 календарных дней со дня выдачи.

Один экземпляр налогового векселя подается контролерам по месту расположения производителя, второй - контролирующему органу по месту таможенного оформления товаров, а третий остается у плательщика налога. Векселедержателем является контролирующий орган по месту регистрации векселедателя.

Кроме того, внесены изменения в Закон № 481, которые определяют термин "табачное сырье", устанавливают перечень субъектов хозяйствования, которые могут осуществлять производство и/или хранение табачного сырья, и устанавливают порядок регистрации оборудования для обработки табака.

Эти изменения направлены на повышение эффективности контроля за оборотом алкогольных и табачных изделий и поддержку законопослушных субъектов хозяйствования.

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