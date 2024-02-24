Может ли учредитель подписывать налоговую отчетность: ответ ГНС

Стало известно, может ли учредитель выполнять функции руководителя предприятия в части составления и подписи налоговой отчетности.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ровенской области разъяснило, может ли учредитель выполнять функции руководителя предприятия в части составления и подписи налоговой отчетности.

Для руководства хозяйственной деятельностью предприятия собственник непосредственно или через уполномоченные органы назначает руководителя предприятия, подотчетного ему, его уполномоченному органу или наблюдательному совету. (ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины).

Сведения о руководителе юрлица, а также других лиц, которые могут совершать действия от его имени, включают в Единый государственный реестр и передают в ИС ГНС (Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований») от 15.05. 2003, № 755).

Налоговая декларация должна быть подписана:

руководителем налогоплательщика;

или уполномоченным лицом;

лицом, ответственным за ведение бухучета и представление налоговой декларации.

Если бухучет ведет непосредственно руководитель, то он подписывает налоговую декларацию (п. 48.5 Налогового кодекса Украины).

Подтверждением подлинности документа налоговой отчетности является:

оригинал подписи уполномоченного на документе в бумажной форме;

или наложенный на документ КЭП или печать плательщика.

Следовательно, учредитель, который является руководителем юрлица в соответствии с учредительными документами, организационно-правовой формой, решением собственника и о котором, как о руководителе юрлица, внесли сведения в ЕГР, может подписывать налоговую декларацию.

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