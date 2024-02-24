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  1. В Україні

Чи може засновник підписувати податкову звітність: відповідь ДПС

07:19, 24 лютого 2024
Стало відомо, чи може засновник виконувати функції керівника підприємства в частині складання та підпису податкової звітності.
Чи може засновник підписувати податкову звітність: відповідь ДПС
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Головне управління Державної податкової служби у Рівненській області роз’яснило, чи може засновник виконувати функції керівника підприємства в частині складання та підпису податкової звітності.

Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник безпосередньо або через уповноважені органи призначає керівника підприємства, який підзвітний йому, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. (ст. 65 Господарського кодексу України).

Відомості про керівника юрособи, а також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від її імені, включають до Єдиного державного реєстру та передають до ІС ДПС (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755).

Податкова декларація має бути підписана:

  • керівником платника податків;
  • або уповноваженою особою;
  • особою, відповідальною за ведення бухобліку та подання податкової декларації.

Якщо бухоблік веде безпосередньо керівник — він підписує податкову декларацію (п. 48.5 Податкового кодексу України).

Підтвердженням справжності документа податкової звітності є:

  • оригінал підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі;
  • або накладений на е−документ КЕП чи печатка платника.

Отже, засновник, який є керівником юрособи відповідно до установчих документів, організаційно-правової форми, рішення власника та про якого, як про керівника юрособи, внесли відомості до ЄДР, може підписувати податкову декларацію.

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