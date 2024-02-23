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  1. В Україні

Надання F-16, боєприпасів та фінансової допомоги: Україна та Данія підписали безпекову угоду

15:47, 23 лютого 2024
Відповідно до угоди, у 2024 році надана Данією військова підтримка становитиме щонайменше 1,8 млрд євро.
Надання F-16, боєприпасів та фінансової допомоги: Україна та Данія підписали безпекову угоду
Фото: president.gov.ua
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У п’ятницю, 23 лютого, у Львові Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен поставили свої підписи під безпековою угодою між країнами. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

У документі сказано, що Данія підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Угода закріплює основні компоненти безпекових зобов'язань, наданих Україні Данією, зокрема стосовно довгострокової військової та фінансової допомоги, і визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці у військовій і невійськовій сферах, зокрема в політичній, фінансовій, гуманітарній та в галузі реформ.

Відповідно до угоди, у 2024 році надана Данією військова підтримка становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, данський Фонд на підтримку України на загальну суму 8,5 млрд євро покриває підтримку у 2023–2028 роках та слугує комплексною основою для довгострокової військової допомоги та допомоги в цивільній сфері.

Данія надаватиме підтримку Україні протягом десяти років дії цієї Угоди.

Документ передбачає постійну військову допомогу в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на військово-повітряних силах і протиповітряній обороні, морській безпеці, розмінуванні, технологіях та безпілотниках, а також інших ключових спроможностях та нагальних потребах України.

Серед іншого, Данія підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні.

У разі майбутнього збройного нападу росії на Україну угода передбачає проведення консультацій протягом 24 годин з метою визначення відповідних подальших кроків.

Документ чинний протягом 10 років з дати підписання та передбачає можливість продовження строку дії за спільним рішенням сторін.

Фото: president.gov.ua

Як раніше ми повідомляли, Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали Угоду, яка закріплює підтримку на 7 млрд євро для України.

Крім того, Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією.

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