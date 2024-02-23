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Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

У ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів

В Комісії розповіли, що звільнення лише одного судді може позбавити доступу до правосуддя десятки тисяч громадян.

  1. В Україні

Привласнили понад 22 млн грн кредитних коштів: представників банку та бізнесу підозрюються у шахрайстві

23:19, 23 лютого 2024
Посадовці банку в незаконній оборудці дали бізнесу кредит на 30 млн гривень.
Привласнили понад 22 млн грн кредитних коштів: представників банку та бізнесу підозрюються у шахрайстві
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Посадові особи банківської установи вступили у змову з представниками бізнесу для незаконного одержання кредиту на суму 30 мільйонів гривень. Вони свідомо підписали документи із неправдивими даними, знаючи, що кредит не буде повернутий, а заставне майно існує лише на папері. Про це повідомила Національна поліція України.

Серед осіб, які брали участь у цій схемі, були колишній керівник управління банківської безпеки, його заступник, керівник приватного суб'єкта господарювання, оцінювач та державний реєстратор.

Після видачі кредиту банк став неплатоспроможним, і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зазнав збитків у розмірі 22,5 мільйонів гривень.

Правоохоронці зібрали докази причетності цих осіб до зловживання коштами банку під час видачі кредитів. Наразі семеро фігурантів отримали підозру за статтею про привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна. Обрання запобіжного заходу для підозрюваних наразі знаходиться на розгляді.

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