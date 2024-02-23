Привласнили понад 22 млн грн кредитних коштів: представників банку та бізнесу підозрюються у шахрайстві

Посадовці банку в незаконній оборудці дали бізнесу кредит на 30 млн гривень.

Посадові особи банківської установи вступили у змову з представниками бізнесу для незаконного одержання кредиту на суму 30 мільйонів гривень. Вони свідомо підписали документи із неправдивими даними, знаючи, що кредит не буде повернутий, а заставне майно існує лише на папері. Про це повідомила Національна поліція України.

Серед осіб, які брали участь у цій схемі, були колишній керівник управління банківської безпеки, його заступник, керівник приватного суб'єкта господарювання, оцінювач та державний реєстратор.

Після видачі кредиту банк став неплатоспроможним, і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зазнав збитків у розмірі 22,5 мільйонів гривень.

Правоохоронці зібрали докази причетності цих осіб до зловживання коштами банку під час видачі кредитів. Наразі семеро фігурантів отримали підозру за статтею про привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна. Обрання запобіжного заходу для підозрюваних наразі знаходиться на розгляді.

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