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  1. В Украине

Присвоили более 22 млн грн кредитных средств: представителей банка и бизнеса подозревают в мошенничестве

23:19, 23 февраля 2024
Должностные лица банка в незаконной сделке дали бизнесу кредит на 30 млн гривен.
Присвоили более 22 млн грн кредитных средств: представителей банка и бизнеса подозревают в мошенничестве
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Должностные лица банковского учреждения вступили в сговор с представителями бизнеса для незаконного получения кредита на сумму 30 миллионов гривен. Они сознательно подписали документы с ложными данными, зная, что кредит не будет возвращен, а залоговое имущество существует лишь на бумаге. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Среди лиц, участвовавших в этой схеме, были бывший руководитель управления банковской безопасности, его заместитель, руководитель частного субъекта хозяйствования, оценщик и государственный регистратор.

После выдачи кредита банк стал неплатежеспособным, и Фонд гарантирования вкладов физических лиц понес убытки в размере 22,5 миллионов гривен.

Правоохранители собрали доказательства причастности этих лиц к злоупотреблению средствами банка при выдаче кредитов. Сейчас семь фигурантов получили подозрение по статье о присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискацию имущества. Избрание меры пресечения для подозреваемых сейчас находится на рассмотрении.

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