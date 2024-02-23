ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса

В четверг, 22 февраля, в Высшей квалификационной комиссии судей проводились собеседования с 16 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Полякова Олександра Володимировича на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;
Баран Оксану Іванівну на посаду судді Франківського районного суду міста Львова;
Кривенко Єлизавету Петрівну на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області;
Кравченко Ярославу Володимирівну на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;
Марчук Валентину Іллівну на посаду судді Іллінецького районного суду Вінницької області;
Петренка Олександра Володимировича на посаду судді Придніпровського районного суду міста Черкаси;
Спесивцева Олексія Валерійовича на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;
Пасічника Андрія Зіновійовича на посаду судді Монастириського районного суду Тернопільської області;
Нікітіну Катерину Олександрівну на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси.
Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:
Кубатка Костянтина Володимировича на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області;
Павлової Вікторії Володимирівни на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;
Солодовникова Андрія Вікторовича на посаду судді Баглійського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.
Відкладено проведення співбесіди із Пулькіним Юрієм Петровичем.
Оголошено перерву у співбесіді з Масюком Едуардом Івановичем, Козленко Анастасією Юріївною та Глос Марією Леонідівною.
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