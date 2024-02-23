ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса

Трем лицам комиссия отказана в предоставлении рекомендации на назначение на должность судьи.

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В четверг, 22 февраля, в Высшей квалификационной комиссии судей проводились собеседования с 16 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Полякова Олександра Володимировича на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Баран Оксану Іванівну на посаду судді Франківського районного суду міста Львова;

Кривенко Єлизавету Петрівну на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області;

Кравченко Ярославу Володимирівну на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;

Марчук Валентину Іллівну на посаду судді Іллінецького районного суду Вінницької області;

Петренка Олександра Володимировича на посаду судді Придніпровського районного суду міста Черкаси;

Спесивцева Олексія Валерійовича на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;

Пасічника Андрія Зіновійовича на посаду судді Монастириського районного суду Тернопільської області;

Нікітіну Катерину Олександрівну на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Кубатка Костянтина Володимировича на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області;

Павлової Вікторії Володимирівни на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Солодовникова Андрія Вікторовича на посаду судді Баглійського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Відкладено проведення співбесіди із Пулькіним Юрієм Петровичем.

Оголошено перерву у співбесіді з Масюком Едуардом Івановичем, Козленко Анастасією Юріївною та Глос Марією Леонідівною.

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