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Еврокомиссия высвободит для Польши 137 млрд евро, заблокированные из-за проблем с давлением на судей, и предоставит польским фермерам 1,4 млрд евро поддержки, – Урсула фон дер Ляйен

«Мы поражены усилиями Польши по восстановлению верховенства права и разблокируем для нее 137 млрд евро из фондов, заблокированных из-за проблем с независимостью судей», - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мужчина избил женщину-адвоката, защищавшую его экс-супругу, - Верховный Суд отменил определение апелляции, подтвердившей оправдательный приговор

Суд первой инстанции в оправдательном приговоре отметил, что действия потерпевшей адвоката во время инкриминированных обвиняемого событий вблизи детсада выходили за пределы предоставления ею правовой помощи бывшей жене обвиняемого, - что решил Верховный Суд

В ВККС рассказали, какие дискуссии происходят в Комиссии перед увольнением судей

В Комиссии рассказали, что увольнение только одного судьи может лишить доступа к правосудию десятки тысяч граждан.

Верховная Рада приняла закон о добропорядочном лоббировании

Активисты, политические партии, медиа, религиозные организации, кандидаты на выборы не будут считаться лоббистами.

В САП рассказали, почему антикоррупционной прокуратуре не нравится, когда ее ограничивают в сроках досудебного расследования

САП считает, что в результате таких ограничений падает качество досудебного расследования.

  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса

16:06, 23 февраля 2024
Трем лицам комиссия отказана в предоставлении рекомендации на назначение на должность судьи.
ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса
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В четверг, 22 февраля, в Высшей квалификационной комиссии судей проводились собеседования с 16 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Полякова Олександра Володимировича на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Баран Оксану Іванівну на посаду судді Франківського районного суду міста Львова;

Кривенко Єлизавету Петрівну на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області;

Кравченко Ярославу Володимирівну на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;

Марчук Валентину Іллівну на посаду судді Іллінецького районного суду Вінницької області;

Петренка Олександра Володимировича на посаду судді Придніпровського районного суду міста Черкаси;

Спесивцева Олексія Валерійовича на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;

Пасічника Андрія Зіновійовича на посаду судді Монастириського районного суду Тернопільської області;

Нікітіну Катерину Олександрівну на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Кубатка Костянтина Володимировича на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області;

Павлової Вікторії Володимирівни на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Солодовникова Андрія Вікторовича на посаду судді Баглійського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Відкладено проведення співбесіди із Пулькіним Юрієм Петровичем.

Оголошено перерву у співбесіді з Масюком Едуардом Івановичем, Козленко Анастасією Юріївною та Глос Марією Леонідівною.

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