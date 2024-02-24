Мошенник наладил схему получения средств от государства за «зеленую» электроэнергию

Злоумышленник подозревается в присвоении 2,3 млн грн бюджетных средств.

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В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя города Звенигородка, завладевшего мошенническим путем государственными средствами.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, мужчина наладил мошенническую схему получения средств от государства за электроэнергию, произведенную частными домохозяйствами по солнечному излучению.

Злоумышленник решил подделать документы о наличии в собственности 5 домовладений. Заключил договоры на продажу производимой электроэнергии компании-поставщику, которая обеспечивала потребителей.

«Фактически же солнечные батареи размещались на промышленном объекте. Такая схема позволила подозреваемому получать компенсацию от государства за электроэнергию, произведенную с помощью альтернативных источников, по увеличенному тарифу», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что за период своей деятельности он незаконно завладел бюджетными средствами на общую сумму 2,3 млн. грн.

В настоящее время подозреваемый возместил часть нанесенного ущерба в сумме 1,15 млн грн. На его имущество стоимостью более 1 млн грн судом наложен арест.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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