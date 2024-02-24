Шахрай налагодив схему отримання коштів від держави за «зелену» електроенергію

Зловмисник підозрюється у привласненні 2,3 млн грн бюджетних коштів.

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На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя міста Звенигородка, який заволодів шахрайським шляхом державними коштами.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, чоловік налагодив шахрайську схему отримання коштів від держави за електроенергію, вироблену приватними домогосподарствами із сонячного випромінювання.

Зловмисник вирішив підробити документи щодо наявності у власності 5 домоволодінь. Уклав договори на продаж виробленої електроенергії компанії-постачальнику, яка забезпечувала споживачів.

«Фактично ж сонячні батареї розміщувалися на промисловому об’єкті. Така схема дала змогу підозрюваному одержувати компенсацію від держави за електроенергію, вироблену з допомогою альтернативних джерел, за збільшеним тарифом», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що за період своєї діяльності він незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 2,3 млн грн.

Наразі підозрюваний відшкодував частину завданих збитків у сумі 1,15 млн грн. На його майно, вартістю понад 1 млн грн, судом накладено арешт.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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