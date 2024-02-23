СБУ затримала ділків, які допомогли фсб взяти під контроль інтернет-трафік в Донецьку

СБУ викрила мережу моніторингу інтернет-трафіку в тимчасово окупованому Донецьку.

Джерело фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України здійснили успішну операцію зі затримання організаторів, які сприяли російським спецслужбам у моніторингу і контролі за практично всім інтернет-трафіком в тимчасово окупованому Донецьку. Про це відомили в СБУ.

Кіберфахівці СБУ виявили та затримали керівників місцевого інтернет-провайдера у Києві, які, за даними слідства, підтримували зв’язок між штабами російських військ, окупаційною адміністрацією та силовим блоком терористичної організації "днр".

За допомогою спеціалізованого обладнання, встановленого на серверах провайдера, фсб могла контролювати всі дії інтернет-користувачів в регіоні, використовуючи отримані відомості для вербування та залучення мешканців до шпигунської діяльності проти України.

Згідно з розслідуванням, засновником компанії є колишній співробітник радянського КДБ, який переїхав з Донеччини до Києва ще до початку вторгнення росії.

Під час обшуків у їхніх помешканнях в Києві знайшли комп’ютери, мобільні телефони, флеш-носії пам’яті, документи та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність, а також значну суму готівки в різних валютах.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, за що їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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