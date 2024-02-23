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  1. В Украине

СБУ задержала дельцов, которые помогли фсб взять под контроль интернет-трафик в Донецке

20:57, 23 февраля 2024
СБУ разоблачила сеть мониторинга интернет-трафика во временно оккупированном Донецке.
СБУ задержала дельцов, которые помогли фсб взять под контроль интернет-трафик в Донецке
Источник фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины осуществили успешную операцию по задержанию организаторов, которые способствовали российским спецслужбам в мониторинге и контроле за практически всем интернет-трафиком во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщили в СБУ.

Киберспециалисты СБУ обнаружили и задержали руководителей местного интернет-провайдера в Киеве, которые, по данным следствия, поддерживали связь между штабами российских войск, оккупационной администрацией и силовым блоком террористической организации "ДНР".

С помощью специализированного оборудования, установленного на серверах провайдера, фсб могла контролировать все действия интернет-пользователей в регионе, используя полученные сведения для вербовки и привлечения жителей к шпионской деятельности против Украины.

Согласно расследованию, основателем компании является бывший сотрудник советского КГБ, который переехал из Донецкой области в Киев еще до начала вторжения россии.

Во время обысков в их квартирах в Киеве нашли компьютеры, мобильные телефоны, флеш-носители памяти, документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности, а также значительную сумму наличных в разных валютах.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины, за что им может грозить до 15 лет лишения свободы.

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