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  1. Суспільство

Уряд запровадив обмеження на максимальний розмір індексації пенсій

15:12, 23 лютого 2024
В Україні запроваджено тимчасове обмеження на максимальний розмір індексації пенсій.
Уряд запровадив обмеження на максимальний розмір індексації пенсій
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Як раніше ми писали, Кабінет Міністрів на засіданні 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня.

Міністерство соціальної політики України  повідомило, що з 1 березня 2024 року пенсії для понад 10 млн громадян виростуть на 8%.

Водночас Уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій у розмірі 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

«Це робиться для того, щоб підвищити пенсію для якомога більшої кількості людей», - сказано у повідомленні.

Також у відомстві зазначають, що з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій і для 654 тис. пенсіонерів, які продовжують працювати.

Раніше стало відомо, на скільки зростуть військові пенсії з березня.

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