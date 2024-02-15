Стало відомо, на скільки зростуть військові пенсії з березня

За попередніми розрахунками чиновників, орієнтовний рівень індексації становитиме 13%.

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Пенсії військових також підлягають індексації на загальних засадах, тобто с 1 березня. Про це повідомляє портал «На пенсії».

З 1 березня традиційно проводиться щорічна індексація пенсій. Починаючи з минулого року, пенсії військових також підлягають індексації на загальних засадах.

За попередніми розрахунками чиновників, орієнтовний рівень індексації становитиме 13%.

Остаточне рішення про збільшення пенсій та порядок проведення березневої індексації має ухвалити Кабінет міністрів.

Якщо рішення буде ухвалено, то всі військові пенсії будуть збільшені приблизно на 13%. Йдеться про основний розмір пенсії без надбавок. На відповідний відсоток мають бути збільшені мінімальні пенсії з інвалідності.

Сьогодні мінімальна пенсія за інвалідністю для військовослужбовців становить:

І група інвалідності – 5512,19 гривні;

ІІ група – 5262,01 гривні;

ІІІ група – 5010,64 гривні.

Отже, у березні ці розміри мають зрости приблизно на 651-716 гривень.

Залежно від звання, посади, групи інвалідності та її причин, ці розміри можуть бути вищими ще на 10-30%.

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