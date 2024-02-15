Стало известно, на сколько вырастут военные пенсии с марта

По предварительным расчетам чиновников, ориентировочный уровень индексации составит 13%.

Пенсии военных также подлежат индексации на общих началах, то есть с 1 марта. Об этом сообщает портал «На пенсии».

С 1 марта традиционно проводится ежегодная индексация пенсий. Начиная с прошлого года, пенсии военных также подлежат индексации на общих началах.

По предварительным расчетам чиновников, ориентировочный уровень индексации составит 13%.

Окончательное решение об увеличении пенсий и порядке проведения мартовской индексации должно быть принято Кабинетом министров.

Если решение будет принято, все военные пенсии будут увеличены примерно на 13%. Речь идет об основном размере пенсии без прибавок. На соответствующий процент должны быть увеличены минимальные пенсии по инвалидности.

Сегодня минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих составляет:

I группа инвалидности – 5512,19 гривны;

ІІ группа – 5262,01 гривны;

ІІІ группа – 5010,64 гривны.

Следовательно, в марте эти размеры должны вырасти примерно на 651-716 гривен.

В зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причин эти размеры могут быть выше еще на 10-30%.

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