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  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 9 переможців конкурсу

16:06, 23 лютого 2024
Трьом особам комісія відмовлено в наданні рекомендації на призначення на посаду судді
ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 9 переможців конкурсу
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У четвер, 22 лютого, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів проводилися співбесіди із 16 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Полякова Олександра Володимировича на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Баран Оксану Іванівну на посаду судді Франківського районного суду міста Львова;

Кривенко Єлизавету Петрівну на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області;

Кравченко Ярославу Володимирівну на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;

Марчук Валентину Іллівну на посаду судді Іллінецького районного суду Вінницької області;

Петренка Олександра Володимировича на посаду судді Придніпровського районного суду міста Черкаси;

Спесивцева Олексія Валерійовича на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;

Пасічника Андрія Зіновійовича на посаду судді Монастириського районного суду Тернопільської області;

Нікітіну Катерину Олександрівну на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Кубатка Костянтина Володимировича на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області;

Павлової Вікторії Володимирівни на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Солодовникова Андрія Вікторовича на посаду судді Баглійського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Відкладено проведення співбесіди із Пулькіним Юрієм Петровичем.

Оголошено перерву у співбесіді з Масюком Едуардом Івановичем, Козленко Анастасією Юріївною та Глос Марією Леонідівною.

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