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  1. В Украине

Предоставление F-16, боеприпасов и финансовой помощи: Украина и Дания подписали соглашение о безопасности

15:47, 23 февраля 2024
Согласно соглашению, в 2024 году оказанная Данией военная поддержка составит не менее 1,8 млрд евро.
Предоставление F-16, боеприпасов и финансовой помощи: Украина и Дания подписали соглашение о безопасности
Фото: president.gov.ua
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В пятницу, 23 февраля, во Львове Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен поставили свои подписи под безопасным соглашением между странами. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

В документе говорится, что Дания подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года.

Соглашение закрепляет основные компоненты обязательств безопасности, предоставленных Украине Данией, в частности, относительно долгосрочной военной и финансовой помощи, и определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества безопасности в военной и невоенной сферах, в частности, в политической, финансовой, гуманитарной и в области реформ.

Согласно соглашению, в 2024 году оказанная Данией военная поддержка составит не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины на общую сумму 8,5 млрд евро покрывает поддержку в 2023-2028 годах и служит комплексной основой для долгосрочной военной помощи и помощи в гражданской сфере.

Дания будет оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия настоящего Соглашения.

Документ предусматривает постоянную военную помощь в различных сферах в координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями, сосредотачиваясь на военно-воздушных силах и противовоздушной обороне, морской безопасности, разминировании, технологиях и беспилотниках, а также других ключевых возможностях Украины.

Среди прочего, Дания будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию, в частности, путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также внося в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине.

В случае нового вооруженного нападения россии на Украину, соглашение предусматривает проведение консультаций в течение 24 часов с целью определения соответствующих дальнейших шагов.

Документ действует в течение 10 лет с даты подписания и предусматривает возможность продления срока действия по общему решению сторон.

Фото: president.gov.ua

Как ранее мы сообщали, Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали Соглашение, закрепляющее поддержку на 7 млрд евро для Украины.

Кроме того, Зеленский и Макрон подписали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

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