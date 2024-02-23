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В ВККС рассказали, какие дискуссии происходят в Комиссии перед увольнением судей

16:10, 23 февраля 2024
В Комиссии рассказали, что увольнение только одного судьи может лишить доступа к правосудию десятки тысяч граждан.
В ВККС рассказали, какие дискуссии происходят в Комиссии перед увольнением судей
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В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали о дискуссиях, которые происходят между членами ВККС при обсуждении возможности увольнения того или иного судьи.

Как сообщил заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, существует определенная моральная дилемма, поскольку увольнение только одного судьи может лишить «десять, двадцать, тридцать тысяч людей доступа к правосудию».

Таким образом, решение Комиссии об увольнении судьи предваряет «длительная и непростая дискуссия».

«На начало 2014 года в Украине было более 9 тысяч судей. Сегодня почти в половине судов не хватает судей. Худшая ситуация – в судах общей юрисдикции. В 42 судах остался только один судья, а в четырех судах нет ни одного судьи. В хозяйственной юрисдикции проблем меньше, а в административной юрисдикции проблем больше, чем в хозяйственной», – рассказал Руслан Сидорович во время встречи членов ВККС, ВСП и ГРД с Всеукраинским советом Церквей и религиозных организаций.

Отметим, что после возобновления процедуры квалификационного оценивания судей 13 ноября 2023 года, ВККС признала не соответствующими занимаемым должностям 18 судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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