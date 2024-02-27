ВККС рекомендовала назначить на должности трех судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

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В понедельник, 26 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Макаренко Людмилу Анатольевну для назначения на должность судьи Володарского районного суда в Киевской области;

Коваленко Наталья Викторовна для назначения на должность судьи Лисичанского городского суда Луганской области;

Курбанову Альфию Рауфовну для назначения на должность судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области.

Ранее в ВККС рассказали, какие дискуссии происходят в Комиссии перед увольнением судей.

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