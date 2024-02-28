Будет ли штраф за неразблокирование ошибочно составленной налоговой накладной: ответ ГНС

Стало известно, применят ли налоговики ответственность за отсутствие регистрации в ЕРНН ошибочно (безосновательно) составленных НН/РК к НН, если их регистрацию остановили.

Государственная налоговая служба разъяснила, применяется ли ответственность за отсутствие регистрации в Едином реестре налоговых накладных ошибочно (безосновательно) составленных налоговых накладных/расчетов корректировки в налоговые накладные, если их регистрация была остановлена.

Так, если налоговый орган по результатам проведенной проверки выявит факт совершенной операции без регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных (далее — НН/РК в ЕРНН), то к такому плательщику применит штрафные санкции, определенные пунктом 120- 1.2 Налогового кодекса Украины.

Отсутствие регистрации в ЕРНН НН и/или РК после истечения 10 календарных дней, следующих за днем получения плательщиком налогового уведомления-решения, — влечет наложение на плательщика штрафа в размере 50% суммы налоговых обязательств по НДС, указанной в такой НН и /или РК или от суммы НДС, начисленного по операции по поставке товаров/услуг, если НН на такую операцию не составили.

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