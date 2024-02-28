Чи буде штраф за нерозблокування помилкової складеної податкової накладної: відповідь ДПС

Стало відомо, чи застосують податківці відповідальність за відсутність реєстрації в ЄРПН помилково (безпідставно) складених ПН/РК до ПН, якщо їх реєстрацію зупинили.

Державна податкова служба роз’яснила, чи застосовується відповідальність за відсутність реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних помилково (безпідставно) складених податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, якщо їх реєстрацію було зупинено.

Так, якщо податковий орган за результатами проведеної перевірки виявить факт здійсненої операції без реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ПН/РК в ЄРПН), то до такого платника застосує штрафні санкції, визначені пунктом 120-1.2 Податкового кодексу України.

Відсутність реєстрації в ЄРПН ПН та/або РК після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податкового повідомлення-рішення, — тягне за собою накладення на платника штрафу в розмірі 50% суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної в такій ПН та/або РК або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не склали.

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