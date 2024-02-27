Мошенничество с землями более чем на 2 миллиона гривен: в Киевской области разоблачили преступную группу во главе с депутатом

По данным следствия, депутат одной из территориальных общин Бориспольского района организовал преступную группу с целью завладения земельными участками на территории района.

В Киевской области разоблачена преступная группа во главе с депутатом, подозреваемая в мошенничестве с землями более чем на 2 миллиона гривен. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Так, при процессуальном руководстве Киевской областной и Бориспольской окружной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении организатору и трем участникам преступной группы по фактам мошенничества, использованию поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. ч. 4 ст.358, ч. 3 ст.209 УК Украины).

По данным следствия, депутат одной из территориальных общин Бориспольского района организовал преступную группу с целью завладения земельными участками на территории района. В качестве исполнителя он привлек председателя садового общества, государственного кадастрового регистратора и еще одного человека.

Они находили свободные от застройки участки на территории садового общества и подыскивали потенциальных покупателей, размещая соответствующие объявления по продаже земли в интернете.

В дальнейшем производили пакет поддельных документов и оформляли право распоряжаться земельными участками на подставных лиц. Впоследствии – отчуждали их покупателям. Вырученные от сделок средства распределяли между собой.

Таким образом, участники преступной группы завладели более чем двумя миллионами гривен.

По ходатайству прокуратуры суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн. В отношении других участников ходатайства рассматриваются в суде.

Также суд рассматривает ходатайство об аресте имущества подозреваемых.

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