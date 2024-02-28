Як безпечно купувати харчові продукти онлайн: рекомендації Держпродспоживслужби

Перед купівлею продукту необхідно уважно ознайомитись зі сторінкою інтернет-магазину, яка повинна містити обов’язкову інформацію про продавця товару.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту дала громадянам низку порад щодо того, як безпечно купувати харчові продукти онлайн. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що у першу чергу перед купівлею необхідно уважно ознайомитись зі сторінкою інтернет-магазину, яка повинна містити обов’язкову інформацію про продавця товару, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронну комерцію», а саме:

- повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця;

- місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи - підприємця;

- адреса електронної пошти та/або адреса інтернет-магазину;

- ідентифікаційний код для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта для фізичної особи - підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний податковий орган і має відмітку в паспорті;

- відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;

- щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та, у разі доставки товару, - інформація про вартість доставки;

- інші відомості, що відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

«Інформація про харчовий продукт також має бути повною, відповідно до статті 6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Якщо в інтернет-магазині відсутня обов’язкова інформація про продавця або товар, радимо утриматись від таких покупок», - сказано у повідоленні.

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