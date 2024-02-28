Патрульні Києва попередили водіїв про штрафи за порушення ПДР

У Києві штрафують водіїв, які рухаються смугою для громадського транспорту.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва повідомляє про продовження контролю за дотриманням правил дорожнього руху, зокрема щодо руху транспортних засобів смугою для громадського транспорту.

Згідно з пунктом 17.1 Правил дорожнього руху України, рух і зупинка інших транспортних засобів, крім таксі та велосипедистів, заборонені на смузі для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11.

Знак 5.11 є інформаційно-вказівним і встановлюється для позначення смуги, призначеної для руху транспортних засобів, що слідують за встановленими маршрутами, а також для велосипедистів, якщо вони рухаються попутно до загального потоку транспортних засобів.

За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 680 гривень згідно з частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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