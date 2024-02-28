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  1. В Україні

Обʼєкт нерухомості знаходиться на реконструкції: чи потрібно сплачувати податок

07:40, 28 лютого 2024
Стало відомо, чи сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, що тимчасово не використовуються у зв’язку з реконструкцією, капітальним ремонтом, простоєм.
Обʼєкт нерухомості знаходиться на реконструкції: чи потрібно сплачувати податок
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Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило, чи сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, що тимчасово не використовуються у зв’язку з реконструкцією, капітальним ремонтом, простоєм.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України).

До об’єктів оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, належать, зокрема, об’єкти нежитлової нерухомості (пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 ПКУ) – будівлі, їх складові частини, що не є об’єктами житлової нерухомості (будівлі готельні, офісні, торговельні, гаражі, будівлі промислові та склади, будівлі для публічних виступів, господарські (присадибні) будівлі, інші будівлі) (пп. 14.1.129 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 ПКУ) та є земельними поліпшеннями, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності (пп. 14.1.15 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Підпунктом 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ визначено перелік об’єктів нерухомості, які не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Підпунктом 69.22 п 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено умови та порядок, за яких податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується та не сплачується, зокрема, за об’єкти житлової/нежитлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, за знищені чи пошкоджені об’єкти в умовах воєнного стану.

При цьому ПКУ не містить норм щодо припинення виконання податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нерухомості, що перебувають у власності суб’єкта господарювання, але тимчасово не використовуються у його діяльності у зв’язку з реконструкцією, капітальним ремонтом, простоєм тощо. Тож за такі будівлі податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується на загальних підставах.

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