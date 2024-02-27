Російські олігархи програли апеляцію щодо арешту літаків та суперяхти у Британії

Євген Швідлер та Сергій Науменко програли суди у Британії щодо замороження їхніх активів.

Фото: Bloomberg

Олігархи з рф Євген Швідлер та Сергій Науменко програли апеляції щодо оскарження режиму санкцій Великої Британії, що посилює переслідування російських активів у країні, передає Bloomberg.

Партнеру російського мільярдера Романа Абрамовича Швідлеру не вдалося скасувати замороження активів у вигляді приватних літаків, водночас девелопер Науменко, який не перебуває під санкціями, програв апеляцію щодо арешту його супер'яхти Phi.

«Я погоджуюся з тим, що ці санкції є суворими та безстроковими. Щоб санкції були ефективними, треба заплатити серйозну ціну», – зазначив у рішенні суддя Рабіндер Сінгх.

Швідлер намагався довести, що міністр транспорту тиснув на МЗС Британії, щоб накласти на нього обмеження.

Він заявив, що уряд поспішив з санкціями проти нього, оскільки у відомстві побоювалися, що їм доведеться випустити його літак з приватного аеродрому без формальних обмежень.

За словами його адвокатів, мільярдер, який наразі живе в США, планує оскаржити рішення суддів у Верховному суді.

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