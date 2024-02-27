300 000 грн убытков во время реконструкции базы отдыха: подозревают чиновницу КП «Киевский метрополитен»

Подозреваемая допустила завышение цен при формировании сметы на работы.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководительницы сметного отдела Киевского метрополитена по факту служебной халатности.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, КП «Киевский метрополитен» заключило договоры с подрядчиком на капремонт блоков в коттеджах базы отдыха «Метро» в селе Летки Киевской области.

«В дальнейшем подозреваемая допустила завышение цен при формировании сметы на работы. Увеличение стоимости якобы было мотивировано тем, что работы выполняются при специфических усложненных условиях», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что во время ремонтных работ в базе отдыха «Метро» были неправомерно применены повышающие коэффициенты стоимости работ, что привело к ущербу для бюджета столицы более 300 тыс. грн.

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