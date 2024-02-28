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  1. В Украине

Семейное застолье обернулось трагедией: в Киеве мужчина убил брата

08:36, 28 февраля 2024
В Киеве мужчина в алкогольном опьянении из-за ссоры убил брата.
Семейное застолье обернулось трагедией: в Киеве мужчина убил брата
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве полиция задержала мужчину, который в ходе ссоры нанес смертельные травмы своему брату. Преступление произошло в одной из квартир на улице Соломенского района. Об этом сообщила полиция Киева.

Во время конфликта во время алкогольного застолья обычная ссора переросла в трагедию, когда старший из братьев разбил стеклянную бутылку и несколько раз ударил ею младшего. Следствием этого стало смертельное ранение, от которого погиб 42-летний мужчина.

Правоохранители, прибыв на место, задержали подозреваемого по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Подозреваемому объявлено о подозрении, а суд решил применить меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за совершенное преступление.

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