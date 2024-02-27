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  1. В мире

Дональд Туск поставил ультиматум ЕС по поводу украинского зерна

18:29, 27 февраля 2024
Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил расширение запрета на импорт в Польшу из Украины.
Дональд Туск поставил ультиматум ЕС по поводу украинского зерна
Фото: PAP
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна рассматривает введение запрета на импорт новых украинских товаров в случае если Европейским Союзом не будет предложено никакого решения проблемы для польских фермеров, передает The Guardian.

«Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа защитить польский и европейский рынки», - сказал он.

Напомним, в прошлом году Варшава в одностороннем порядке прекратила импорт украинского зерна.

Ранее сообщалось, что польские фермеры парализовали границу: в очередях стоят около 2500 тысяч грузовиков.

Добавим, с 1 марта к протестам польских фермеров на границе с Украиной планируют присоединиться перевозчики.

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