Польские фермеры парализовали границу: в очередях стоят около 2500 тысяч грузовиков

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на шести пунктах пропуска с Украиной.

Источник фото: Associated Press

Фермеры из Польши продолжают свою блокаду на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, что привело к образованию очередей из 2500 грузовиков. Больше всего проблем имеют транспортные средства, которые намерены пересечь границу из Украины в Польшу.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в ходе телемарафона. По его словам, блокирование продолжается на шести направлениях, в частности через пункты пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". В пределах Польши образовались очереди на 2500 грузовиков. Однако, автомобили и автобусы могут пересекать границу без помех.

"Если говорить о последнем направлении, то здесь пересекает границу наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки в сторону Украины проследовали где-то 50 грузовиков. Зато за последние дни польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, который следует из Украины в Польшу на этом направлении. И собственно показатели пересечения границы из Украины в Польшу остаются нулевыми", - добавил Демченко.

"Всего за час польские фермеры пропускают на каждом из направлений по несколько грузовиков, которые следуют из Польши и в Польшу. Но больше они блокируют движение для грузовиков, которые следуют именно из Украины на территорию этой страны", - подчеркнул Демченко.

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