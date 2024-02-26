Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

Верховная Рада 23 февраля приняла в целом как закон законопроект 8219 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, которым, среди прочего, меняется порядок вручения повестки в суд, а также, как ранее писала «Судебно- юридическая газета», разрешается адвокатам, свидетелям и потерпевшим участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции с любого места по телефону или планшету.

Законопроект был внесен председателем Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом в ноябре 2022 года.

Текст закона отсутствует. Впрочем, судя по учтенным поправкам ко второму чтению, по сравнению с первой редакцией были изменены некоторые нормы, касающиеся вручения повесток.

Так, первоначально предлагалось, чтобы днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду в случае использования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы и/или ее отдельной подсистемы (модуля) был день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

Однако ко второму чтению проект откорректировали.

«Нам было также важно, чтобы в этом законопроекте не было обязательных повесток, которые посылаются в электронных кабинетах, потому что мы знаем, что достаточно часто происходит злоупотребление электронным сообщением лиц в разных формах производства и в том числе в уголовном производстве. Обязательных электронных повесток нет, но окончательно эта угроза не исчезла», - отметил член Комитета ВР по правовой политике Сергей Власенко во время заседания парламента.

Следовательно, в ст. 35 УПК предусматривается, что адвокаты, нотариусы, частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, органы государственной власти, органы местного самоуправления регистрируют официальные электронные адреса в Единой судебной информационно-коммуникационной системе или отдельных подсистемах (модулях) в обязательном порядке. Остальные лица – в добровольном порядке.

Часть первая статьи 135 УПК дополнена нормами, что в случае, если лицо подало письменное заявление об осуществлении вызова в конкретном уголовном производстве с использованием Единой судебной информационно-коммуникационной системы и/или ее отдельной подсистемы (модуля), то при наличии технической возможности такое лицо вызывается путем передачи ей текстовых сообщений в порядке, определенном Положением о Единой судебной информационно-коммуникационной системе и/или положениями, определяющими порядок функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-коммуникационной системы.

В части 1 статьи 136 УПК определили, что в случае, если лицо подала письменное заявление на получение повесток о вызове в конкретном уголовном производстве с использованием Единой судебной информационно-коммуникационной системы и/или ее отдельной подсистемы (модуля), днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

Напомним, что в соответствии с Положением о порядке функционирования отдельных подсистем Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы официальный электронный адрес – сервис Электронного кабинета ЕСИТС.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.