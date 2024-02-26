Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

Верховна Рада 23 лютого прийняла в цілому як закон законопроект 8219 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яким, серед іншого, змінюється порядок вручення повістки до суду, а також, як раніше писала «Судово-юридична газета», дозволяється адвокатам, свідкам та потерпілим брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з будь-якого місця з телефону або планшету.

Законопроект був внесений головою Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом у листопаді 2022 року.

Текст закону наразі відсутній. Втім, судячи з врахованих поправок до другого читання, порівняно з першою редакцією були змінені деякі норми, які стосуються вручення повісток.

Так, спочатку пропонувалося, щоб днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду у разі використання Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та/або її окремої підсистеми (модуля) був день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

Однак до другого читання проект відкорегували.

«Нам було також важливо, щоб в цьому законопроекті не було обов'язкових повісток, які надсилаються в електронних кабінетах, тому що ми знаємо, що достатньо часто відбувається зловживання електронним повідомленням осіб в різних формах провадження і в тому числі в кримінальному провадженні. Обов'язкових електронних повісток немає, але остаточно ця загроза не зникла», - зазначив член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко під час засідання парламенту.

Отже, у ст. 35 КПК передбачається, що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади, органи місцевого самоврядування реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремих підсистемах (модулях) в обов’язковому порядку. Інші особи – в добровільному порядку.

Частину першу статті 135 КПК доповнено нормами, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву про здійснення виклику в конкретному кримінальному провадженні з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи та/або її окремої підсистеми (модуля), то за наявності технічної можливості така особа викликається шляхом надсилання їй текстових повідомлень у порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи.

У частині 1 статті 136 КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик у конкретному кримінальному провадженні з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи та/або її окремої підсистеми (модуля), днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

Нагадаємо, що відповідно до Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи офіційна електронна адреса – сервіс Електронного кабінету ЄСІТС.

Автор: Наталя Мамченко

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