Запропонував поліцейським хабар за уникнення штрафу: що тепер чекає водія

На додаток до адміністративної відповідальності водія тепер чекає ще й кримінальна.

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У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 49-річному чоловіку в пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 7 січня патрульні поліцейські зупинили автомобіль «KIA Cerato» — водій зазначеного авто, рухаючись по пров. Привокзальному, під час повороту наліво не увімкнув покажчик повороту, чим порушив п. 9.2 Правил дорожнього руху України.

Щоб уникнути штрафу водій вирішив підкупити поліцейських і запропонував їм 10 тисяч гривень.

«Патрульні від такої пропозиції відмовились і повідомили про цей факт диспетчеру лінії «102», і в подальшому водію було повідомлено про підозру», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що жителя Кам’янець-Подільського району, котрий пропонував і надав 1 тисячу гривень неправомірної вигоди поліцейському, Чемеровецький районний суд Хмельницької області оштрафував на 17000 гривень.

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