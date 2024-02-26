Предложил полицейским взятку за избежание штрафа: что теперь ждет водителя

В дополнение к административной ответственности водителя теперь ждет еще и уголовная.

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В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему мужчине в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 7 января патрульные полицейские остановили автомобиль KIA Cerato — водитель указанного авто, двигаясь по пер. Привокзальном, во время поворота налево не включил указатель поворота, чем нарушил п. 9.2 ПДД Украины.

Чтобы избежать штрафа, водитель решил подкупить полицейских и предложил им 10 тысяч гривен.

«Патрульные от такого предложения отказались и сообщили об этом факте диспетчеру линии «102», и в дальнейшем водителю было сообщено о подозрении», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителя Каменец-Подольского района, который предлагал и предоставил тысячу гривен неправомерной выгоды полицейскому, Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области оштрафовал на 17000 гривен.

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