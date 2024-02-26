В Киеве включили сирены: что произошло

Воздушная тревога не была объявлена, а сигнал был лишь тестовым.

В Киеве местные жители слышали сигнал сирены, однако воздушная тревога объявлена не была. Как сообщили в КГГА, причина - проведение технических работ по обслуживанию системы оповещения.

Городские власти напоминают всем жителям столицы, что для получения актуальной информации об объявлении и прекращении тревоги можно пользоваться официальным Telegram-каналом КГГА и мобильным приложением "Киев Цифровой".

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